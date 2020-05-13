Экзамены для девятиклассников в этом году будут отменены

Девятиклассники в России в этом году не будут сдавать выпускные экзамены. Запланирована отмена ОГЭ. Итоговые отметки будут выставляться на основании годовых. Об этом сегодня во время видеоконференции сообщил замминистра просвещения РФ Виктор Басюк, его слова приводит пресс-служба ведомства.

Напомним, также министерство объявило о том, что сроки проведения Единого госэкзамена будут сдвинуты. Выпускники не начнут сдавать ЕГЭ с 8 июня.

При этом, в Минпросвещения заявили, что ЕГЭ в этом году будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. Для остальных обязательные экзамены по русскому языку и математике будут отменены.