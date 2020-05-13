Даты проведения ЕГЭ будут перенесены

Сроки проведения единого государственного экзамена в 2020 году будут перенесены, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Министерстве просвещения. 8 июня школьники должны были сдавать географию, литературу и информатику, но эпидемиологическая обстановка в стране внесла коррективы в порядок проведения ЕГЭ: даты проведения экзамена будут изменены.

Ранее о необходимости переноса ЕГЭ заявили в российском Минздраве. Единый госэкзамен может быть перенесен на август-сентябрь, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По мнению Мурашко, проводить ЕГЭ в России в июне небезопасно из-за продолжающегося распространения коронавируса. Начать экзаменацию можно будет не раньше первых чисел августа.