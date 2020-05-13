Минздрав назвал главное условие для возвращения к нормальной жизни

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал условие, при котором наша страна сможет вернуться к нормальной жизни. По его словам, изобретение вакцины от коронавируса станет поводом для возвращения к прежнему порядку. Чиновника цитирует РИА Новости.

Мурашко уточнил, что первые препараты от коронавируса в случае успешных испытаний могут появиться к концу июля.

«Фармацевтическое управление инфекционным процессом - это то, что должно появиться. Тогда мы сможем вернуться к нормальной спокойной жизни», - сказал министр.

Впрочем, многие ученые считают, что миру предстоит пройти долгий путь для победы над коронавирусом, пишет «Лента.ру». Например, руководитель инфекционной клиники при Боннском университете Юрген Рокштро выразил уверенность, что о возвращении к нормальной жизни в скором времени не может идти речи.