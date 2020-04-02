Заразившийся коронавирусом депутат выступил с официальным заявлением

Депутат Законодательного собрания Карелии Олег Доценко, у которого был выявлен коронавирус, рассказал, как у него протекала болезнь, и почему его медики сразу не записали в группу риска. Он опубликован на официальной странице в соцсетях карельского парламента.

- Мы приехали с семьей в Петрозаводск на всю неделю, панировали провести отпуск в Карелии. В день заседания, 19 марта, при входе в здание Законодательного Собрания у меня измерили температуру, предложили провести дезинфекцию рук, предложили маску. После заседания я поехал домой и следующие дни занимался своими делами.

Вечером 22 марта у меня поднялась температура и я позвонил в "скорую". «Скорую» предупредил, что временно живу и работаю в Москве. Приехал в Петрозаводск и мне стало плохо, высокая температура. Меня спросили, был ли я за границей. Я ответил, что был, вернулся 9 января. Мне сказали, что тогда это не имеет значения, мы не поедем, вызывайте участкового врача.

В понедельник, 23 марта, я вызвал участкового врача, сказал, что у меня температура, я приехал из Москвы, за границей ближайшее время не был. На прием приехал врач поликлиники №1 на Древлянке, которому я рассказал все то же самое, в том числе и про заграницу, что вернулся 9 января, но доктор сказал, что это не актуально. Он послушал меня, поставил бронхит, выписал антибиотики и позвал на флюорограмму на среду. На прием - в пятницу.

Я до среды болел. Температура была высокая, до 39,5. По указанию врача препараты пил. В среду пришел на флюорографию, сделал ее, в пятницу пришел на прием. Флюорограмма оказалась чистая, но температура не спадала. Врач выписал мне приглашение на вторник. Я ушел домой, но в воскресенье, 29 марта, почувствовал себя крайне плохо, вызвал «скорую». Снова рассказал и про посещение за границы, и то, что я из другого города, сказал, что неделю лечусь, но не помогает, температура 39. Меня госпитализировали в республиканскую инфекционную больницу, где при оформлении я снова все повторил.

Что касается семьи, то супруга и ребенок с самого начала были изолированы. Ребенку мы никуда не разрешали ходить, жена только за продуктами ездила. Ни с кем не встречались. У семьи мазки взяты после того, как у меня диагностировали подозрение на коронавирус.

Считаю, что у нас абсолютно нет системы управления рисками в данной ситуации, и работники пропускали мимо ушей то, что им нужно было слушать. Видимо, никто не занимается оценкой рисков, отслеживанием, созданием методик и так далее. Это мое мнение. Я считаю, если бы система была создана, то, возможно, состояние у меня было бы уже лучше.

Хочу также сказать, что чувствую себя в соответствии с диагнозом «пневмония». Желаю всем крепкого здоровья, желаю внимательно относиться друг к другу. Благодарю медицинских работников, которые сейчас меня лечат. И очень важно, чтобы СМИ давали только правдивую и проверенную информацию.

Напомним, сегодня выяснилось, что находящийся в инфекционном отделении 45-летний пациент имеет статус депутата Законодательного Собрания Республики Карелия. Он проживает в другом регионе, а в январе побывал за границей. После возвращения он посещал заседание карельского парламента. При этом пациент, как рассказал руководитель Минздрава РК Михаил Охлопков, оказавшись в больнице, не поставил в известность врачей о своей заграничной поездке, поэтому весь медицинский персонал восьмого отделения инфекционной больницы был переведен на режим изоляции в больнице и будет работать только с пациентами, которые стали контактными с COVID-19.

Добавим, что руководитель Минздрава Карелии Михаил Охлопков сегодня провел пресс-конференцию. На ней он, в частности, рассказал подробности о депутате Заксобрания РК, у которого второй тест на коронавирус оказался положительным. Подробнее об этом здесь.