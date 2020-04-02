Михаил Охлопков прокомментировал заболевание депутата ЗС РК

Руководитель Минздрава Карелии Михаил Охлопков сегодня провел пресс-конференцию. На ней он, в частности, рассказал подробности о депутате Заксобрания РК, у которого второй тест на коронавирус оказался положительным.



Охлопков начал пресс-конференцию с того, что вспомнил пандемию вируса, который прозвали «испанкой». По его словам, у «испанки» было две волны, так что никто не знает, как будет развиваться и нынешняя инфекция. Затем он стал рассказывать о центре, который создается на базе госпиталя для ветеранов в Петрозаводске, но журналисты его перебили, так как всех интересовала информация о заболевшем депутате ЗС РК.



Ранее выяснилось, что находящийся в инфекционном отделении 45-летний пациент имеет статус депутата Законодательного Собрания Республики Карелия. Он проживает в другом регионе, а в январе побывал за границей. После возвращения он посещал заседание карельского парламента. При этом пациент, оказавшись в больнице, не поставил в известность врачей о своей заграничной поездке, поэтому весь медицинский персонал восьмого отделения инфекционной больницы был переведен на режим изоляции в больнице и будет работать только с пациентами, которые стали контактными с COVID-19.



Называть фамилию депутата Охлопков не стал, так как это должностное преступление. По его словам, он узнал о его статусе только час назад. Руководитель Минздрава подчеркнул, что медикам неважно, депутат он или нет, главное что больной.



«Я не хочу, чтобы началась охота на ведьм. Мы уточнили, что больной пересекал границу, но в начале января. А заболел в конце марта. Что же касается перемещений внутри страны, они не запрещены», – сказал Охлопков.



Журналисты поинтересовались у министра, отслеживаются ли контакты больного?



- Да, отслеживаются, – сказал он и напомнил, что первый результат при проверке на коронавирус был отрицательный. Но после второго, положительного, идут все необходимые мероприятия. Контактные лица устанавливаются.

Охлопков обещал пройти проверку, если этого потребует Роспотребнадзор, так как он был на сессии вместе с заболевшим депутатом. По его словам, есть разница – контакты первого или второго уровня. 1 уровень – ближний круг общения, семья, коллеги.

Точные параметры определяет Роспотребнадзор. Контакты будут отрабатываться сегодня-завтра. Брать ли мазки у депутатов карельского парламента также решит Роспотребнадзор.