Заразившимся коронавирусом мужчиной оказался депутат ЗС РК

Пациент с положительным результатом теста на коронавирус, находящийся сейчас на лечении в Республиканской инфекционной больнице Петрозаводска, является депутатом Законодательного собрания Карелии. Такую информацию со ссылкой на собственный источник публикует «МК в Карелии».

По данным издания, мужчина проживает в другом регионе. Недавно он вернулся из-за границы, но не ушел на самокарантин, а продолжил ходить на заседания Законодательного собрания РК. Таким образом, потенциально заразиться коронавирусом могли и остальные депутаты.

Сейчас состояние 45-летнего мужчины оценивается как тяжелое. За его жизнь борются врачи.

Напомним, из-за того, что больной сразу не сообщил о том, что был за границей, медиков инфекционной больницы переведут на режим изоляции.