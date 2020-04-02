Петрозаводских медиков изолируют в больнице из-за заболевшего COVID-19

Состояние мужчины, подхватившего новую коронавирусную инфекцию, по прежнему стабильно тяжелое. Медики поместили его на респираторную неинвазивную поддержку, без подключения аппарата искуственной вентиляции легких, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков. По словам Охлопкова, в связи с открывшимися обстоятельствами число потенциальных контактировавших с заболевшим увеличилось - среди них и персонал 8 отделения инфекционной больницы.

«Специалистами устанавливается круг его контактов. Ситуация усугубляется тем, что при сборе эпидемиологического анамнеза при поступлении на лечение пациент не сообщил, что он проживает в другом регионе и побывал за границей»,

- рассказал глава Минздрава.

Теперь медиков переведут на режим изоляции - они будут находиться в больнице и работать с пациентами, которые стали контактными с COVID-19, не оказывая помощь вновь поступившим больным. «Эта мера была впервые применена в Китае и показала свою эффективность в сдерживании распространения новой коронавирусной инфекции», - подытожил Михаил Охлопков.

Напомним, положительный результат дал тест на коронавирус одного из горожан. Об этом вчера, 1 апреля, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.