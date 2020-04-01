У петрозаводчанина диагностировали коронавирус

Положительный результат дал тест на коронавирус одного из горожан. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

«Это результат второго теста, первый – отрицательный. 45-летний житель Петрозаводска, по его словам, не выезжал за пределы Карелии, не был в контакте с заболевшими COVID-19 и гражданами, вернувшимися из-за границы»,

- рассказал глава карельского Минздрава.

По словам Охлопкова, состояние больного тяжелое. Мужчина был ранее госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу с подозрением на пневмонию: сейчас он находится на кислородной поддержке, не требующей применения аппарата ИВЛ. Кроме того, устанавливается, с кем контактировал мужчина.