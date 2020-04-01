Найден труп 20-летней девушки в одной из квартир Петрозаводска

Последние дни марта у спасателей из Карельской республиканской поисково-спасательной службы, подведомственной Госкомитету Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, прошли, как и всегда, в оперативной работе, сообщает пресс-служба Госкомитета Карелии по ОЖ и БН.

В частности, в воскресенье 29 марта, был обнаружен тело молодой девушки. Информация о работе спасателей КРПСС в выходные дни стала известна только сегодня.

Как рассказали в госкомитете, на улице Боровая в Петрозаводске по заявке бдительной гражданки вскрывалась дверь в квартиру, где проживала девушка 2000 года рождения, которая несколько дней не выходила на связь. За час в присутствии полиции замки были вскрыты, в квартире обнаружен труп.

Причины смерти устанавливаются полицией.