01 апреля 2020, 17:54
Общество

Найден труп 20-летней девушки в одной из квартир Петрозаводска

Спасателей вызвала бдительная соседка, так как молодая девушка не выходит на связь

Последние дни марта у спасателей из Карельской республиканской поисково-спасательной службы, подведомственной Госкомитету Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, прошли, как и всегда, в оперативной работе, сообщает пресс-служба Госкомитета Карелии по ОЖ и БН.

В частности, в воскресенье 29 марта, был обнаружен тело молодой девушки. Информация о работе спасателей КРПСС в выходные дни стала известна только сегодня. 

Как рассказали в госкомитете, на улице Боровая в Петрозаводске по заявке бдительной гражданки вскрывалась дверь в квартиру, где проживала девушка 2000 года рождения, которая несколько дней не выходила на связь. За час в присутствии полиции замки были вскрыты, в квартире обнаружен труп.

Причины смерти устанавливаются полицией.

 

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смерть
карельская республиканская поисково-спасательная служба
КРПСС
Петрозаводск
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новости петрозаводска