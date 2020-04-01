Введенный режим самоизоляции не скажется на работе «РКС-Петрозаводск»

С сегодняшнего дня в Карелии введен режим самоизоляции. Разумеется, «РКС - Петрозаводск» свою работу не остановили, наши сотрудники стоят на страже комфорта потребителей – устраняют повреждения и принимают звонки петрозаводчан с информацией о неполадках на сетях по телефонам 71-00-52 (АО «ПКС - Тепловые сети») и 76-64-04 (АО «ПКС - Водоканал»).

Если вы обнаружили повреждение на сетях, обращайтесь по указанным номерам. Если же у вас есть вопросы по оплате услуг за водоснабжение и водоотведение и передаче данных в АО «ПКС-Водоканал», вы можете задать вопросы нам на сайте.

«Ситуация с очищением воды в Петрозаводске находится под контролем. АО «ПКС - Водоканал» в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией усилило контроль над очисткой водопроводной и сточной воды»

- напомнили сотрудники «ПКС – Водоканал».

Сейчас, в период, когда все вынуждены сидеть дома, сотрудники «РКС – Петрозаводск» еще раз хотят напомнить потребителям о правилах эксплуатации канализационной системы. Пожалуй, в период самоизоляции никто не хочет остаться без канализации, поэтому соблюдайте несложные правила:

Не бросайте в канализацию твердые бытовые предметы, к таким относятся: ватные палочки, ветошь, пакеты, предметы личной гигиены и т.д. Следите за тем, чтобы ваши дети соблюдали правила пользования канализацией и не кидали в унитаз ради забавы игрушки, мелкие предметы и т.д. Не выливайте в канализацию легковоспламеняющиеся жидкости. Пищевые отходы сливать в канализацию также запрещено.

Пожалуйста, соблюдайте эти правила и оставайтесь дома с комфортом!