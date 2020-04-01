Парфенчиков опубликовал «горячие телефоны» для жителей Карелии

Сегодня глава Карелии Артур Парфенчиков опубликовал на своей странице в социальных сетях горячие телефоны, по которым могут звонит граждане и предприниматели в случае возникновения каких либо проблем.

«Публикую телефоны горячих линий. Сохраните, чтобы потом долго не искать,» – пишет глава.

Единая горячая линия РК по информированию граждан в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции – 8-800-200-35-05.

Роспотребнадзор – 8-800-100-00-04.

Минздрав – 8-800-201-06-57.

Роструд – 8-800-707-88-41 (по невыплате зарплат в бюджетных и коммерческих организациях).

Трудовая инспекция – 8(814-2) 78-43-67 (по вопросам нарушений трудовых прав работников).

О нарушении ограничительных мер – 02 или 112

Горячая линия по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам – 8-800-200-34-11

Министерство экономического развития РК – (8142) 79-23-64, (8142) 79-23-66

АО «Корпорация развития» – 8-800-100-29-80

Напомним, с сегодняшнего дня в республике действует режим всеобщей изоляции. Жителям запрещено покидать свои дома без веской причины. Разрешается ходить в ближайший магазин и аптеку, выгуливать собаку на расстоянии не более 100 метров от дома, ездить на работу или к нуждающимся в помощи родственникам. Алкоголь с этого дня продают во временной промежуток с 10 до 14 часов.