Полный детей автомобиль разбился в российском городе

В Саратове один подросток погиб, пятеро попали в больницу после ДТП

Фото СУ СК по Саратовской области

В Саратове один ребенок погиб и пятеро пострадали после ДТП. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Саратовской области.

По данным ГУ МВД региона, 15-летний водитель автомобиля ВАЗ-2113 не справился с управлением, в результате чего машина врезалась в дерево. На месте погиб 14-летний пассажир. Водитель и еще четверо пассажиров - все несовершеннолетние - доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Следователи проводят проверку по факту произошедшего дорожного инцидента с тяжкими последствиями.

Ранее сообщалось о том, что дети избивали сверстницу в российском городе и снимали происходящее на видео.