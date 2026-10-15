Российские туристы чудом спаслись в Долине Привидений

Спасатели Крыма вывели из опасной горной зоны четверых человек

Фото "Петрозаводск говорит"

Спасатели Крыма 14 октября вывели четверых человек из Долины Привидений. Об этом сообщает паблик ГКУ РК «Крым-Спас».

По данным источника, в 16:40 спасатели получили сигнал о том, что турист застрял в районе горы Южная Демерджи и не может спуститься вниз. Прибыв на место, специалисты обнаружили молодого человека на отвесной скале высотой 40 метров. С помощью альпинистского снаряжения путешественника сняли со скалы и доставили в село Лучистое.

Сразу же после этого спасатели получили еще один сигнал - в районе горы Северная Демерджи трое туристов из-за наступления сумерек сбились с тропы и оказались на склоне со сложным рельефом. Люди боялись сорваться вниз. Специалисты нашли их и вывели в то же село Лучистое.

При проведении работ никто не пострадал.

Ранее сообщалось о том, что пьяный капитан катера катал туристов по Ладожскому озеру в Карелии.