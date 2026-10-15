Пьяный капитан катера катал туристов по Ладоге, спасжилетов не выдал

Нарушителю грозит до двух лет лишения права управлять судном

Фото: Петрозаводск говорит

Транспортная полиция республики совместно с представителями ГИМС МЧС Карелии пресекли серьезное нарушение при управлении маломерным судном и перевозке пассажиров. Инцидент произошел в акватории Ладожского озера.



В ходе рейда был остановлен катер для проверки документов. Выяснилось, что 41-летний житель Сортавальского округа перевозил семерых пассажиров без спасательных жилетов.



Кроме того, у полицейских были основания считать, что судоводитель находился в состоянии опьянения, рассказали в пресс-службе транспортной полиции Северо-Запада. Нарушителя отстранили от управления, а катер с пассажирами отбуксировали к ближайшему причалу.



От медицинского освидетельствования на состояние опьянения капитан отказался. В отношении судоводителя оформили соответствующий административный протокол. Ему грозит наказание в виде лишения права управления судном от одного года до двух лет.



Также судоводитель нарушил правила безопасности пассажиров – за это придется ответить рублем: штраф может быть от трехсот до пятисот рублей, в отношении должностных лиц – от пятисот рублей до одной тысячи рублей.



Материалы в отношении капитана-нарушителя передали в подведомственные органы.