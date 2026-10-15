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15 октября 2026
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Происшествия

Скорая, полиция работают на месте жесткой аварии в Петрозаводске

Утреннее ДТП на Перевалке попало в объектив камеры наблюдения
ДТП на Ватутина
Фото, видео: CityLink

Сегодня в 9:43 в Петрозаводске на пересечении улиц Ватутина и Мичуринской произошло жесткое ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как автомобиль, ехавший по второстепенной дороге, не пропустил машину, двигавшуюся по главной, и влетел в нее. Оба транспортных средства получили серьезные повреждения. На месте работают сотрудники скорой помощи, полиции, спасатели. О возможных пострадавших информации пока нет.

Ранее сообщалось о том, что водителю мотоцикла стало плохо на дороге в Карелии.

Ранее в рубрике Происшествия было опубликовано: Группу в детском саду закрыли на карантин из-за пневмонии

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