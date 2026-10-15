Брошенная в пустой квартире кошка два месяца ела лишь сушеные яблоки

Животное выживало как могло – из еды были только огурцы и сухофрукты

Фото: Стопкадр видео канала «Царьград»

Нелюди-наследники оставили домашнюю кошку одну в пустой квартире – и не просто оставили, а бросили животное без воды, еды, ухода и заботы.

Два месяца пушистая бедняжка питалась лишь огурцами и сушеными яблоками – только это из еды удалось найти кошке в опустевшем жилье. Инцидент произошел в Нижнекамске. Историю спасения рассказал канал «Царьград».

Осиротевшее животное спасли волонтеры. Кошка, отвыкшая от людей, была в жутком стрессе. Волонтерам пришлось немало потрудиться, чтобы выманить пушистика из-под мебели.

Кошке ищут нового хозяина, который поможет ей заново научиться доверять людям.

Ранее сообщалось о щенке лайки, который спас хозяев от медведя в Иркутской области. Защищая людей от хищника, щенок получил страшные раны.