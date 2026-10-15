Избиения школьницы сверстниками снимались на видео в российском городе

В Алтайском крае Следственный комитет возбудил дело о хулиганстве по факту буллинга

Фото: Алиса ИИ

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело о хулиганстве по факту избиения школьницы сверстниками. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным СК, ранее в соцсетях было опубликовано видео, снятое во время издевательств над девочкой в городе Бийске. На кадрах видно, как несовершеннолетние избивают сверстницу. Отмечается, что подобное насилие совершалось неоднократно.

В Следственном комитете заявили, что в ходе следствия будут установлены обстоятельства случившегося, а также участники избиения.

Ранее сообщалось о том, что мужчину подозревают в гибели женщины на пожаре в Петрозаводске.