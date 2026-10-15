Сожителя подозревают в гибели женщины на пожаре в Петрозаводске

После смертельного пожара в карельской столице было возбуждено уголовное дело

Фото: Петрозаводск говорит

Следователи Петрозаводска возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в причинении смерти по неосторожности, рассказали в пресс-службе Следственного комитета Карелии.

По версии следствия, днем 13 октября петрозаводчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома на улице Сулажгорского кирпичного завода в карельской столице, допустил возгорание в санузле. В результате пожара от отравления угарным газом погибла сожительница мужчины, женщина 1985 года рождения.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Фигуранту грозят или ограничение свободы до двух лет, или принудительные работы до двух лет, или лишения свободы на тот же срок.

Ранее Следком Карелии организовал доследственную проверку по факту обнаружения тела 41-летней женщины при тушении пожара. Напомним, более 20 человек были задействованы в ликвидации пожара.