Полиция ищет очевидцев наезда на пенсионера в Петрозаводске

Велосипедист сбил пожилого мужчину и уехал с места аварии

Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

ДТП произошло на Октябрьском проспекте в Петрозаводске днем 9 октября. Как сообщили в городской Госавтоинспекции, им в этот день из медицинской организации поступила информация об оказании помощи 71-летнему мужчине.

Со слов пострадавшего, травмы он получил в районе дома № 47а на Октябрьском проспекте – пенсионера сбили, водитель уехал с места аварии. Тогда не было известно, что за водитель и на каком транспортном средстве устроил аварию, в ГАИ о случившемся не сообщил.

На сегодняшний день выяснилось, что на мужчину на тротуаре наехал велосипедист.

Госавтоинспекция Петрозаводска устанавливает личность велосипедиста, сбившего пешехода на тротуаре и скрывшегося с места происшествия, и просит откликнуться очевидцев этой аварии.

Ранее сообщалось о том, что пенсионер получил травмы на Октябрьском проспекте, а дорожная полиция выясняла, каким образом мужчина получил травмы.