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15 октября 2026
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Происшествия

Полиция ищет очевидцев наезда на пенсионера в Петрозаводске

Велосипедист сбил пожилого мужчину и уехал с места аварии
автомобиль дпс
Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

ДТП произошло на Октябрьском проспекте в Петрозаводске днем 9 октября. Как сообщили в городской Госавтоинспекции, им в этот день из медицинской организации поступила информация об оказании помощи 71-летнему мужчине. 

Со слов пострадавшего, травмы он получил в районе дома № 47а на Октябрьском проспекте – пенсионера сбили, водитель уехал с места аварии. Тогда не было известно, что за водитель и на каком транспортном средстве устроил аварию, в ГАИ о случившемся не сообщил. 

На сегодняшний день выяснилось, что на мужчину на тротуаре наехал велосипедист. 

Госавтоинспекция Петрозаводска устанавливает личность велосипедиста, сбившего пешехода на тротуаре и скрывшегося с места происшествия, и просит откликнуться очевидцев этой аварии.

Ранее сообщалось о том, что пенсионер получил травмы на Октябрьском проспекте, а дорожная полиция выясняла, каким образом мужчина получил травмы.

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