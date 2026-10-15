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15 октября 2026
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Россия

Мужчина спас на пожаре водку вместо подруги

Житель Самарской области при эвакуации забыл о своей спутнице
Пламя огня
Фото "Петрозаводск говорит"

В Самарской области мужчина во время эвакуации из дома при пожаре спас бутылку водки, вместо того чтобы помочь своей подруге. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент случился в городе Новокуйбышевске. Пожар начался в одной из комнат общежития. На место прибыли представители добровольной пожарной охраны, которые приступили к эвакуации.

Хозяин комнаты забрал с собой только самое нужное - бутылку водки и пачку сока. Чуть позже он вспомнил, что в туалете осталась его подруга. Женщину успели спасти.

Ранее сообщалось о том, что производственное здание горело в Петрозаводске в среду.

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