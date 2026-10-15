Обновленная «Нива» появится на дорогах России

Внедорожник обзавелся изменениями благодаря другой модели Niva Legend

фото ТГ-канал Автоваз

Российский автоконцерн анонсировал старт производства внедорожника «Нива Бронто». В пресс-службе «АвтоВАЗа» сообщили, что основные изменения модель получила от Niva Legend. В частности обновленная «Нива» будет оснащена двигателем объемом 1,8. Модель получила усиленные элементы трансмиссии, оцинкованные детали кузова, подушку безопасности водителя и новые тормоза. Мощность выросла до 90 лошадиных сил, а крутящий момент — с 129 до 153.

Обновленный внедорожник выглядит более брутально. Среди доработок концерна – бампер, решетка радиатора, арок и порогов, дополнительная защита двигателя, трансмиссии и раздаточной коробки.

Цены пока не заявлены.

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