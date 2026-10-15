Кабаны стадами бегают по Северной столице

Дикие животные заселяют город на Неве

Фото: Стопкадр видео со страницы издания «Фонтанка» в соцсети

Кабаны продолжают осваивать Петербург. На этот раз стадо заметили в районе Старой Деревни. Очевидцы размести в Сети видео, на которое попало целое стадо животных. Об очередном выходе диких зверей пишет «Фонтанка».



Ранее животных видели на Приморском проспекте – они шли прямо по дороге и создавали опасность для водителей.



Также кабанов замечали у «Лахта Центра», станции метро «Яхтенная», заправки на Школьной улице и на Приморском шоссе.