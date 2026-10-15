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15 октября 2026
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Россия

Кабаны стадами бегают по Северной столице

Дикие животные заселяют город на Неве
стадо кабанов
Фото: Стопкадр видео со страницы издания «Фонтанка» в соцсети

Кабаны продолжают осваивать Петербург. На этот раз стадо заметили в районе Старой Деревни. Очевидцы размести в Сети видео, на которое попало целое стадо животных. Об очередном выходе диких зверей пишет «Фонтанка».

Ранее животных видели на Приморском проспекте – они шли прямо по дороге и создавали опасность для водителей.

Также кабанов замечали у «Лахта Центра», станции метро «Яхтенная», заправки на Школьной улице и на Приморском шоссе.

Ранее в рубрике Россия было опубликовано: Ледокол перекроет движение по трассе «Кола»

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