Ледокол перекроет движение по трассе «Кола»

В пятницу движение по федеральной магистрали остановится на два часа в Ленинградской области

Фото "Петрозаводск говорит"

В пятницу, 16 октября, в Ленинградской области остановится движение по трассе «Кола». Об этом сообщает 47news со ссылкой на Упрдор «Северо-Запад».

По данным источника, в период с 12:50 до 15:00 будет разведен мост через Свирь, расположенный на 236-м километре федеральной магистрали у города Лодейное Поле. В это время по реке пройдет ледокол «Капитан Плахин».

Автомобилистов просят учитывать указанную информацию при планировании своих поездок.

Ранее сообщалось о том, что два автомобиля жестко столкнулись утром 15 октября на Перевалке в Петрозаводске.