Названа тройка самых популярных российских исполнителей

«Рюмка водки» бьет рекорды: Лепс стал самым топовым артистом российской эстрады

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Музыкальный сервис проанализировал предпочтения пользователей за полгода и определил самых топовых исполнителей российской эстрады.

Больше всего прослушиваний оказалось у 64-летнего Григория Лепсверидзе, исполнитель оказался на верхушке рейтинга востребованных звезд. Второе место у Татьяны Булановой, а третье у Полины Гагариной, пишет «Газета.Ru».

Самыми прослушиваемыми песнями Лепса с апреля по октябрь оказались «Штука», «Рюмка водки на столе» и «Заново начинать». В тройку наиболее прослушиваемых песен Булановой вошли «Старшая сестра», «Мой сон» и «Ясный мой свет». У Гагариной – «Кукушка», «Феникс» и «Спектакль окончен».

Также в перечень популярных исполнителей современности вошли Стас Михайлов, Натали, Ирина Аллегрова, Ани Лорак, Лолита, Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Филипп Киркоров, Олег Газманов, Ирина Дубцова, Валерия и Андрей Губин.