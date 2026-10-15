Производственное здание горело в Петрозаводске в среду

Пожарные карельской столицы тушили возгорание на улице Заводской

Фото "Петрозаводск говорит"

В среду, 14 октября, в 12:31 на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре на улице Заводской в Петрозаводске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.

На месте работали три единицы техники и 11 специалистов, также в тушении приняли участие представители добровольной пожарной дружины. Горело производственное здание. Совместными усилиями огонь удалось быстро потушить - он не натворил больших бед. Причина случившегося устанавливается.

Ранее сообщалось о том, что столб загорелся в одном из районов Карелии.