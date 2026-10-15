В России начнут действовать новые правила для остановок транспорта

По новому стандарту в остановках появится беспроводной интернет, розетки, а располагаться они должны будут ближе к домам

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Для остановок общественного транспорта в России начнет действовать новый ГОСТ. Национальный стандарт начнет действовать с 10 ноября, пишет газета «Известия».

Остановки общественного транспорта поделят на три категории в зависимости от того, сколько человек ими пользуются ежедневно. К базовым отнесут пункты с пассажиропотоком менее 100 человек в сутки, к улучшенным - от 100 до 500 пассажиров в сутки, к расширенным - более 500 пассажиров.

Одно из требований, чтобы остановки размещались не далее 250 м от мест притяжения пассажиров. При пересадке между маршрутами расстояние пешеходного перехода между остановками должно составлять не более 120 м. В павильонах должно быть место для детской или инвалидной коляски. Остановки должны располагаться в безопасных местах на участках с хорошей видимостью. Для безопасности рекомендовано устанавливать специальные дорожные ограничители.

Для улучшенных и расширенных остановок рекомендуют предусмотреть Wi-Fi, средства электронной связи, зарядки для смартфонов и видеонаблюдение.

ГОСТ планируют применять при строительстве новых остановок и модернизации существующих.