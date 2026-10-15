В Карелии бьют тревогу из-за гнилого деревянного моста

В Лахденпохском округе разваливается мост, связывающий остров с материком

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В поселке в Лахденпохском округе местные жители бьют тревогу из-за разваливающегося деревянного моста. Переправа в Тиуруле соединяет материковую часть поселка с островом Кильпола. По словам граждан, часть конструкций прогнила. Они снова пожаловались в Народный фронт.

Мост был возведен в 1960 году. В сезон отпусков по переправе могут проезжать до сотни машин в полчаса. На острове зарегистрировано около 400 земельных участков, работают базы отдыха и кемпинги. По мосту проезжают автобусы с туристами, тракторы. Проезд узкий, пешеходной зоны с ограждением нет, как освещения.

По словам местных жителей, опоры моста изношены, а ограждения на дамбе не установлены. Мост не рассчитан на большегрузы и пассажирские перевозки. По переправе граждане добираются до ФАПа, магазина, дети - к школьному автобусу и в детский образовательный центр на острове Кильпола.

Несколько лет назад после обращений граждан в Народный фронт на переправе отремонтировали деревянный настил, а в 2025 году привели в порядок подъезды к мосту. Тем не менее жители поселка уверены, что переправа нуждается в капитальной реконструкции.

Активисты попросили карельский Минтранс обследовать мост, установить ограждения и освещение, рассмотреть возможность реконструкции или строительства новой переправы.