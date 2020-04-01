В Карелии выделят тысячу земельных участков для ИЖС

В Карелии планируют сформировать тысячу участков для индивидуального жилищного строительства. Как сообщает пресс-служба правительства республики, подготовлено 18 паспортов территорий предоставления под ИЖС по районам и двум городским округам.

«В итоге подобрано 53 территории на более чем тысяче гектаров, к формированию с учетом охранных зон и обеспечения инфраструктуры возможно 5 тысяч 600 участков. Себестоимость затрат на кадастровые работы составит 31,6 миллионов рублей, на генеральный план – еще 5,4 миллиона»,

- сказала министр имущественных и земельных отношений республики Янина Свидская.

Глава республики поручил составить список населенных пунктов, перспективных для формирования участков.

«Необходимо сформировать список поселков-спутников городов, удобных для проживания, где люди могли бы комфортно обустроиться при наличии хорошей дороги»,

- сказал Артур Парфенчиков.