Минздрав РК Карелии оповещает об угрозе коронавируса по громкой связи

Сегодня мы писали о том, что по Петрозаводску начали ездить автомобили с громкоговорителями, которые оповещают горожан об угрозе коронавируса, призывая остаться дома и соблюдать режим всеобщей изоляции.

«Уважаемые жители Петрозаводска! В связи с распространением угрозы коронавируса просим вас оставаться дома. Желаем вам здоровья»,

– с такой речью обращаются власти к людям.

Как выяснилось, оповещение по громкой связи организовал Минздрав РК. Об этом на своей странице в социальных сетях написал руководитель ведомства Михаил Охлопков.

«В Петрозаводске Минздрав Карелии начал использовать громкоговорители, установленные на специальной машине, чтобы убедить горожан остаться дома во избежание заражения коронавирусной инфекцией. Автомобиль курсирует по различным районам города»,

– говорится в сообщении.

Напомним, с сегодняшнего дня в республике действует режим всеобщей изоляции. Жителям запрещено покидать свои дома без веской причины. Разрешается ходить в ближайший магазин и аптеку, выгуливать собаку на расстоянии не более 100 метров от дома, ездить на работу или к нуждающимся в помощи родственникам. Алкоголь с этого дня продают во временной промежуток с 10 до 14 часов.

Добавим, что автомобили специальных служб с громкоговорителями замечены и в других городах Карелии.