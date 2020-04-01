Лишь 40 процентов наших читателей сидят дома. Подводим итоги опроса

В связи с объявленной президентом Путиным нерабочей неделей и введенными мерами самоизоляции мы решили выяснить отношение наших читателей и их готовность следовать указаниям властей. Мы спросили вас: а как вы проведете эту неделю? Опрос анонимный, так что отвечать можно откровенно. Сейчас голосование уже затихло: видимо, все, кто хотел, уже отметились. Можно подвести итоги.

Результаты опроса выглядят так:

Что об этом можно сказать. Во-первых, налицо довольно высокая степень насторожённости наших читателей к ситуации вообще. Все-таки самые безалаберные люди (последние четыре строки) составляют в общей сложности всего 8 процентов респондентов. Остальные так или иначе готовы приспособиться к ситуации и проявить осторожность.

Настораживает то, что в общем числе ответивших лишь 40 процентов приняли осознанное или вынужденное решение полностью изолировать себя. Это те, кто работает или учится дома и те, кто просто готов сидеть в самоизоляции, никуда не выходя. А большая часть наших сограждан все-таки режим самоизоляции нарушает. Почему – отдельный разговор.

Как видим, 35 процентов «нарушителей» делают это не по своей воле: они вынуждены продолжать физически ходить на работу. И это вопросы уже к государству и к работодателям, многие из которых не смогли или не захотели организовать удаленную работу даже там, где это вполне возможно.

Ну и, наконец, давайте поговорим о тех самых восьми процентах наших респондентов, которые не готовы никак изменить свой образ жизни, несмотря на то, что весь мир в ужасе от происходящего.

Кто эти люди? Сплошь супермены, от которых отскакивают пули и вирусы? Убежденные анархисты, принципиально противодействующие любым решениям любой власти? Или члены тайной всемирной лиги дураков, которая проповедует, что раз вирусов не видно, так, значит, их и нет?..

Мы не знаем. И поскольку воспитывать таких людей – только портить, мы от души желаем им богатырского здоровья. Потому что в условиях эпидемии именно они, заболев сами, имеют шанс заразить всех нас.

Максим Тихонов