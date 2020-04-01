01 апреля 2020, 15:41
Общество

Многие проблемы с мобильной связью в МТС можно решить удаленно

Сотрудники компании рассказали, как подключится к услугам связи, узнать баланс и сменить тариф, не выходя из дома

В Карелии закрылись многие заведения - кафе, кинотеатры, некоторые магазины и даже часть салонов МТС. Но почти все вопросы по мобильной связи и другим услугам МТС можно решить, оставаясь дома. Специалисты компании подсказали, как удаленно узнать все детали вашей мобильной связи:

Как подключить или отключить услуги, проверить, что подключено

Всё это можно делать в приложении Мой МТС. Вот на этой странице мы рассказали подробнее.

Загрузить Мой МТС

Как проверить расходы на связь, начисления за услуги

Баланс и все расходы можно детально рассмотреть в приложении Мой МТС. Подробности — вот здесь.

Как сменить тариф

Узнать, какой у вас тариф и условия по нему, поменять тариф при необходимости можно в приложении Мой МТС. Читайте нашу короткую инструкцию.

Как пополнить свой баланс и баланс своих близких, оплатить домашнее или спутниковое ТВ МТС, домашний интернет

Вам — в приложение Мой МТС. Инструкция на три минуты — здесь. А вот на этой странице мы объясняем, как включить автоплатёж — сервис, который будет пополнять мобильный счёт автоматически с вашей банковской карты.

Как видите, ваши вопросы с мобильной связью МТС можно решить, не выходя из дома. Почти во всём поможет приложение Мой МТС.

Загрузить Мой МТС

Оставайтесь дома, тем более что с 26 марта МТС обнуляет стоимость интернет-трафика на популярные образовательные платформы и ресурсы по культуре и искусству: Нетология, Arzamas, Coursera, Geek Brains, Синхронизация, Мариинский театр в Петербурге, Эрмитажная академия, Мобильный художественный театр. Вам точно не будет скучно!

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