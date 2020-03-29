Как вы проведете нерабочую неделю? Наш опрос

Завтра начинается объявленная Указом президента нерабочая неделя – вынужденный шаг государства для смягчения удара коронавируса по населению страны, инфраструктуре, медицине, бизнесу. Государство настоятельно советует (пока советует) гражданам оставаться дома и покидать свое жилье только по острой необходимости.

Наверное, не все мы воспринимаем это одинаково. Кто-то, несмотря ни на что, вынужден будет ходить на работу. А кто-то, возможно, воспринял свободную неделю как подарок судьбы и намерен использовать его для отдыха и развлечений.

Между тем, как мы знаем, в стране закрывается на эти дни все, что может быть закрыто. Не будут работать торговые центры и магазины, кроме продуктовых и аптек. Закроются рестораны, бары, клубы и дискотеки. Недоступны будут зрелища, увеселения и учреждения культуры. Не откроются спортсооружения и бассейны. Не будет ходить даже муниципальный общественный транспорт…

В связи с эти мы решили поинтересоваться у наших читателей: а чем вы будете заниматься в эту неделю? Опрос анонимный, просим отвечать честно. А к концу недели подведем итоги. Голосуйте!