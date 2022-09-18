Гинцбург дал прогноз по коронавирусной инфекции в России

Создатель вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» заявил, что летальность в России от COVID-19 за прошедшие полтора месяца выросла в 3,5 раза.

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург спрогнозировал, что пиковыми значениями станет 200 смертей в сутки, затем показатели выйдут на плато.

«Смертность (от ковида) выросла в 3,5 раза. Она может вырасти до 200 смертей в сутки, потом выйдем на плато», - цитирует ученого ТАСС.

По мнению Гинцбурга, возможно будет расти количество заболевших в сутки. Ученый уверен, что отечественная система здравоохранения с этим справится. (фото unsplash.com, Amir Arabshahi)