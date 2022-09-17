ЦБ представил новую систему защиты сбережений россиян от мошенников

В Центробанке рассказали о новом механизме защиты сбережений клиентов банков от аферистов. С 1 октября россияне смогут устанавливать запрет на онлайн-операции или ограничивать их параметры, например, указывать максимальную сумму для одной транзакции или лимит на определенный период времени. Об этом в беседе с радио Sputnik сообщил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.

Клиенты смогут также поставить блок на определенные услуги. В частности, переводы, онлайн-кредитование или даже на все онлайн-операции. По словам эксперта, даже если у мошенника будет доступ к онлайн-банкингу, он не сможет оформить кредит или похитить сбережения.

Чтобы установить подобный запрет, человеку нужно будет написать заявление в банк, а снять ограничение он сможет в любое время.

Эксперт также посоветовал гражданам не сообщать свои персональные и банковские данные посторонним и с осторожностью относиться к передаче третьим лицам копий и сканов паспорта. Также он порекомендовал установить двухфакторную идентификацию в ЕСИА. (фото unsplash.com, Rob Hampson)