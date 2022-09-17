Более 58 тысяч новых заболевших COVID-19 выявили в России

Еще 58 305 случаев коронавирусной инфекции подтверждено в России за последние сутки. Днем ранее сообщалось о 59 035 заболевших - это максимальное с 8 марта число зараженных новой инфекцией.

Как передает в субботу оперативный штаб по борьбе с инфекцией, 49962 человека поправились, 107 умерли.

За весь период пандемии в стране заболели 20 382 344 человека, поправились 19 344 838 и скончались 385 944.

Больше всего заболевших выявлено в Москве, Петербурге и Московской области, меньше всего - в Еврейской автономной области, Магаданской области, на Алтае, Ненецком автономном округе и Чукотке.

Согласно опубликованным на портале стопкоронавирус.рф данным, в Карелии за сутки было подтверждено 429 заражений, выздоровели 120 человек, летальных исходов не зафиксировано. (фото unsplash.com, Viktor Forgacs)