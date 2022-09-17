17 сентября 2022, 13:41
Россия

Умер режиссер, снявший Шерлока Холмса

Игорю Масленникову было 90 лет

На 91 году жизни скончался режиссер Игорь Масленников. Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии РФ умер 17 сентября.

Оргсекретарь Союза кинематографистов Михаил Калинин в беседе с РИА Новости сообщил, что Масленников ушел «от старости».

Режиссер родился 26 октября 1931 года в Нижнем Новгороде, спустя год его семья переехала в Колпино. В 1954 году окончил журфак Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова. В 1967 году завершил обучение на Высших курсах режиссеров при киностудии «Ленфильм». Во второй половине 1950-х работал на Ленинградском телевидении. В 1967 году стал режиссером киностудии «Ленфильм».

Широкую известность принес цикл фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», а также трилогия «Зимняя вишня». (источник фото eg.ru)

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режиссер
Шерлок Холмс
Игорь Масленников