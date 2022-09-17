Умер режиссер, снявший Шерлока Холмса

На 91 году жизни скончался режиссер Игорь Масленников. Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии РФ умер 17 сентября.

Оргсекретарь Союза кинематографистов Михаил Калинин в беседе с РИА Новости сообщил, что Масленников ушел «от старости».

Режиссер родился 26 октября 1931 года в Нижнем Новгороде, спустя год его семья переехала в Колпино. В 1954 году окончил журфак Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова. В 1967 году завершил обучение на Высших курсах режиссеров при киностудии «Ленфильм». Во второй половине 1950-х работал на Ленинградском телевидении. В 1967 году стал режиссером киностудии «Ленфильм».

Широкую известность принес цикл фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», а также трилогия «Зимняя вишня». (источник фото eg.ru)