Юрист рассказал, как мошенники могут отобрать арендованную квартиру

Россиян предупредили о риске лишиться квартиры, сдаваемой в аренду. По словам юриста компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павла Уткина, мошенники могут продать арендуемую квартиру без ведома владельца. Эксперт также отметил, как можно себя обезопасить.

«Есть опция, при активации которой ни одна сделка с собственностью не может пройти без личного присутствия владельца», - сказал он в беседе с агентством «Прайм». Уткин добавил, что внести этот пункт в договор можно в МФЦ.

Вдобавок, владелец жилья может наложить обременение на квартиру. Для этого требуется оформить у нотариуса договор займа с кем-то из родных, в залог оставить квартиру, получить от родственника расписку без даты о том, что сумму, которая указана в договоре, он получил в полном объеме.

Такой способ полностью блокирует продажу жилья. Юрист также рекомендует делать опись имущества при сдаче квартиры в аренду. (фото unsplash.com, Jaye Haych)