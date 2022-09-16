Максима Галкина признали иноагентом

Минюст РФ включил пародиста Максима Галкина в реестр физлиц-иностранных агентов. Список был обновлен в пятницу.

По данным ведомства, телеведущий занимается политической деятельностью, получая финансирование из Украины, сообщает «Интерфакс». Пародист в настоящее время находится за пределами России.

Закон об иноагентах был принят в ноябре 2017 года. В декабре 2020 года в него были внесены изменения, которые предусматривали новое понятие - иноагент-физлицо. Им могут признать лицо, которое ведет на территории России деятельность в иностранных интересах, получая зарубежное финансирование. (фото Анатолий Ломохов, rbc.ru)