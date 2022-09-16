ЦБ назвал сроки тестирования цифрового рубля

В России продолжается работ над цифровой валютой. Приступить к тестированию цифрового рубля в реальных условиях Центробанк планирует весной 2023 года.

Цифровой рубль тестируют с 15 банками, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. В частности, отрабатывают открытие кошельков, переводы, оплату товаров и услуг, включая QR-коды.

«Хотим уже с реальными клиентами приступить, но тоже в тестовом режиме, но с реальными клиентами, в ограниченных объемах постепенно где-то с 1 апреля 2023 года», - цитируют ее «Известия». (фото unsplash.com, Андрей Сизов)