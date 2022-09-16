Психолог назвала признаки развивающейся депрессии

Клинический психолог Иркям Ахмерова перечислила характерные признаки развивающейся депрессии. Слова специалиста приводит RT.

Как отметила врач, депрессия на ранних этапах сопровождается рядом перемен в поведении. Это могут быть беспричинная повышенная тревожность или апатия, которая не проходит в течение пары недель, ухудшение аппетита, длительное уныние.

Из-за депрессии также может нарушаться сон, у человека появляются сложности в общении с другими людьми. Его перестают радовать любимые вещи.

Все перечисленные симптомы являются поводом для обращения за профессиональной помощью, подчеркнула врач. Фото: unsplash.com