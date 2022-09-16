16 сентября 2022, 14:51
Психолог назвала признаки развивающейся депрессии
Потеря аппетита и апатия могут быть симптомами душевных проблем
Клинический психолог Иркям Ахмерова перечислила характерные признаки развивающейся депрессии. Слова специалиста приводит RT.
Как отметила врач, депрессия на ранних этапах сопровождается рядом перемен в поведении. Это могут быть беспричинная повышенная тревожность или апатия, которая не проходит в течение пары недель, ухудшение аппетита, длительное уныние.
Из-за депрессии также может нарушаться сон, у человека появляются сложности в общении с другими людьми. Его перестают радовать любимые вещи.
Все перечисленные симптомы являются поводом для обращения за профессиональной помощью, подчеркнула врач. Фото: unsplash.com