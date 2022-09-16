Более 59 тысяч зараженных коронавирусом выявлены в России за сутки

За последние сутки в России выявлены 59 035 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 110 человек. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Карелии зарегистрированы 402 новых инфицированных. В больницы доставлены 25 человек.

Всего с начала пандемии в стране болезнь унесла жизни 385 837 человек. Число случаев Covid-19 перевалило за 20,32 миллиона. Фото: unsplash.com