16 сентября 2022, 11:17
Более 59 тысяч зараженных коронавирусом выявлены в России за сутки
В стране умерли еще 110 человек, заболевших Covid-19
За последние сутки в России выявлены 59 035 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 110 человек. Такую статистику приводит оперативный штаб.
В Карелии зарегистрированы 402 новых инфицированных. В больницы доставлены 25 человек.
Всего с начала пандемии в стране болезнь унесла жизни 385 837 человек. Число случаев Covid-19 перевалило за 20,32 миллиона. Фото: unsplash.com