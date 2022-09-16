Школьник умер по пути на тренировку в Красноярске

В Красноярске 11-летний мальчик умер по пути на тренировку по каратэ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет.

Отмечается, что школьник шел на тренировку утром. При подходе к зданию секции ему стало плохо, была вызвана скорая помощь. Мальчик умер по пути в больницу.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что у подростка был врожденный порок сердца. Это выяснилось уже после смерти мальчика.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Фото: unsplash.com