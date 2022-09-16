Череп и кости женщины нашли рядом с трассой «Кола»

В лесу у трассы «Кола» в Ленинградской области утром 15 сентября были обнаружены останки женщины. Об этом сообщает 47news.

По данным издания, в полицию позвонила местная жительница. Она рассказала, что во время прогулки по лесу наткнулась на человеческие череп и кости. Приехавшие на место полицейские обнаружили также истлевшее женское белье и две сумки из синтетики.

Личность погибшей и причины смерти устанавливают сотрудники Следственного комитета. Фото: unsplash.com