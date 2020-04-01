Автомобили с громкоговорителями начали ездить по Петрозаводску

По Петрозаводску начали ездить автомобили полиции с громкоговорителями. Стражи порядка оповещают горожан об угрозе коронавируса, призывая остаться дома и соблюдать режим всеобщей изоляции.

«Уважаемые жители Петрозаводска! В связи с распространением угрозы коронавируса просим вас оставаться дома. Желаем вам здоровья», - с такой речью обращаются власти к людям.

Напомним, с сегодняшнего дня в республике действует режим всеобщей изоляции. Жителям запрещено покидать свои дома без веской причины. Разрешается ходить в ближайший магазин и аптеку, выгуливать собаку на расстоянии не более 100 метров от дома, ездить на работу или к нуждающимся в помощи родственникам. Алкоголь с этого дня продают во временной промежуток с 10 до 14 часов.

Добавим, что автомобили специальных служб с громкоговорителями замечены и в других городах Карелии.