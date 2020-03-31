Парфенчиков ввел в Карелии режим полной самоизоляции

Глава республики Артур Парфенчиков сегодня подписал распоряжение о полной самоизоляции Карелии. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал правительства «Карельские лайки».

Жесткий режим в связи с угрозой коронавируса начнет действовать с 1 апреля.

Режим всеобщей самоизоляции будет означать запрет выхода из дома. Исключения составят походы в продуктовый магазин и аптеку, на работу, выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома, обращение за экстренной медицинской помощью.

Для нарушителей будут предусмотрены штрафы. Ранее стало известно, что Госдума ужесточила наказание для нарушителей карантина.