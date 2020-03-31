Антибактериальный гель для рук в ЦСК продают за десять тысяч рублей

Карельские предприниматели решили нажиться на ажиотажном спросе на товары личной гигиены, которые необходимы населению в о время угрозы заражения коронавирусом.

В частности, в Петрозаводске в торговом центре ЦСК продается 5-литровая канистра средства для рук на основе спирта с антибактериальным эффектом PS-12005 Prosept почти за 10 тысяч рублей. Фотографии с ценниками были размещены в комментарии к посту пресс-секретаря главы Карелии Марины Кабатюк на ее странице в соцсетях Анастасией Шибановой.

Как удалось выяснить нашему изданию, это новинка российского завода-производителя профессиональных моющих средств, антисептиков и бытовой химии для дома Prosept, выпущенная в марте 2020 года. В интернете нам такую же канистру удалось найти по цене 5500 рублей. То есть в ЦСК ее стоимость просто увеличили в два раза.

Добавим, что 800 мл бутылочка этого же средства продается в ЦСК за 3 990 рублей. На ценнике указано, что это цена со скидкой. Ранее бутылочка якобы стоила 5490 рублей.

Кабатюк в ответе на этот комментарий попросила отправить фотографии в УФАС.

«Да, спасибо. Уже передали информацию в УФАС по РК,»

– ответила Шибанова.

Добавим, что бытовые маски, которые изготавливают заключенные Карелии менее, чем за одн неделю поднялись в цене в аптечной сети «Карелфарм» со 150 до 180 рублей за 10 штук. Об этом читайте здесь.