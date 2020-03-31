Почта России опубликовала список бесконтактных сервисов

Сегодня важно избегать мест скопления людей. Почта России заботится о безопасности клиентов, расширяя сервисы, которыми можно воспользоваться, не выходя из дома:

Получение посылок, не выходя из дома. Специальный раздел с курьерской доставкой есть на сайте pochta.ru, а в мобильном приложении или в личном кабинете можно выбрать отправление и заказать доставку курьером или почтальоном. Отправка посылок онлайн дает возможность сдать её в отделении без очереди.

Простая электронная подпись (ПЭП) поможет избежать заполнения бумажных извещений. Это ускоряет получение посылок в отделении. Подключить услугу также можно на сайте pochta.ru.

Электронные заказные письма позволяют получать и отправлять официальные письма в адрес госорганов, организаций и физических лиц через свой личный кабинет на сайте Почты России.

Оформление на сайте pochta.ru подписки на печатные издания дает возможность получать в почтовый ящик полюбившиеся газеты и журналы.

Подключение к сервису абонементного ящика происходит через сайт Почты России, при этом получение корреспонденции будет осуществляться в личную ячейку в отделении почтовой связи по указанному клиентом адресу.

Корпоративные клиенты могут заключить договор с Почтой России удаленно в электронном виде на сайте pochta.ru.