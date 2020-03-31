Водителей автобусов накажут за перевозку пассажиров во время карантина

О водителях автобусов, которые пренебрегли действующим запретом главы республики, рассказал в эфире «Радио России – Карелия» инспектор ГИБДД Роман Смирнов.

Распоряжением главы Карелии от 27 марта, с 29 марта на территории республики была приостановлена деятельность транспортных компаний, осуществляющих перевозку пассажиров общественным транспортом, за исключением такси.

Между тем, по словам Смирнова, автоинспекторы зафиксировали два нарушения действующего запрета. 29 марта в Пряжинском районе водитель автобуса «Мерседес» перевозил пассажиров по междугороднему маршруту. В тот же день в Петрозаводске водитель автобуса также перевозил пассажиров.

Как отметил представитель дорожной полиции, в этих случаях усматриваются признаки состава административного нарушения, предусмотренного статьей 6.3. КоАП РФ.

Материалы переданы в управление Роспотребнадзора по Карелии для принятия мер административного воздействия в отношении нарушителей.

ГИБДД призывает водителей и лиц, ответственных за перевозку пассажиров, неукоснительно выполнять действующие ограничения.