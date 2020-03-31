Минюст: регистрация браков будет производиться дистанционно

Тех, кто планировал зарегистрировать свой союз, успокоили: сделать это по-прежнему возможно. Пандемия новой коронавирусной инфекции, тем не менее, внесет коррективы в привычный порядок процедуры: теперь брачующихся будут расписывать дистанционно, пишет РИА Новости.

«Минюсту России совместно с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации обеспечить при возможности предоставление государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния в дистанционной форме»,

- уточняется в тексте документа на сайте кабмина.

Напомним, ранее Минюст предложил перестать регистрировать и расторгать браки в России. Церемонии бракосочетания планируют проводить лишь в исключительных случаях и без посторонних.