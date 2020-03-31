«КСМ» и «Ростелеком» открыли двери первого в Карелии умного дома

«Ростелеком» подключил к цифровой платформе «Ростелеком Ключ» 86-квартирный жилой дом «СМАРТ» строительной компании «КСМ» в Петрозаводске.

Специалисты на стадии строительства проложили волоконно - оптические сети связи и подключили дом к скоростному интернету, «Wink Интерактивному телевидению», «Умному домофону» и к системе автоматизированного учета ресурсов ЖКХ. В лифте, на первом этаже дома, на детской площадке и парковке смонтировали камеры видеонаблюдения.

«Ростелеком Ключ» – это экосистема продуктов «Ростелекома», созданная для собственников квартир, застройщиков и управляющих компаний.

Благодаря сервису «Умный домофон» жильцам дома не нужно находиться у себя в квартире, чтобы ответить на сигнал домофона и открыть дверь в подъезд. Приложение «Ростелеком Ключ» позволяет принимать видеовызовы с домофонной панели на смартфон или планшет в любом месте, где есть доступ к интернету. Эта функция пригодится, например, родителям, которые всегда смогут проконтролировать, чтобы дети в их отсутствие не открывали двери посторонним.

Сервис также дает возможность создавать временные коды доступа для гостей или курьеров и настраивать переадресацию звонков с домофона сразу на несколько мобильных устройств членов семьи.

Комплексное видеонаблюдение позволяет дистанционно контролировать то, что происходит в доме и во дворе Съемка ведется круглосуточно, а картинка в режиме реального времени доступна собственникам в мобильном приложении. Все записи c камер не менее 7 дней* хранятся в облаке «Ростелекома» и защищены от предумышленного удаления.

Также каждая квартира новостройки подключена к интеллектуальной системе автоматизированного учета ресурсов ЖКХ. Ежедневно показания со счетчиков передаются в управляющую компанию. Таким образом, жильцам не нужно тратить свое время на то, чтобы ежемесячно записывать и отправлять эти данные самостоятельно. Использование сервиса позволяет собственникам оплачивать только фактически потребленные коммунальные ресурсы и не нести дополнительные расходы из-за недобросовестных плательщиков.

«Более двух лет назад «Ростелеком» и строительная компания «КСМ» подписали соглашение о партнерстве и перешли к комплексному обеспечению новостроек услугами связи. Сдача первого в Карелии умного дома – логическое продолжение совместной работы. Нам приятно, что застройщик оценил сервисы многофункциональной платформы «Ростелеком Ключ», в том числе интеллектуальную систему по сбору и передаче данных с приборов учета ЖКХ. Нововведение сделает расчет платы за ресурсы прозрачным: жильцы и управляющая компания смогут отследить реальные объемы их потребления. Снизить или завысить данные при использовании такого решения нельзя».

- сообщает Андрей Маниев, директор Карельского филиала ПАО «Ростелеком».

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* Срок хранения записей может составлять от 7 до 60 дней (в зависимости от выбранного тарифного плана)

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